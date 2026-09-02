Ceccardi (Lega): "Ceuta è Europa, riappropriamoci dei nostri confini"

Roma, 2 set. (askanews) - Di fronte alla pressione migratoria che sta interessando Ceuta, enclave spagnola e frontiera esterna dell'Unione europea, l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è intervenuta oggi dal Parlamento europeo esprimendosi sulla necessità di difendere le frontiere esterne dell'Unione e di imprimere un deciso cambio di rotta alle politiche europee in materia di immigrazione e sicurezza.

"Siamo qui al Parlamento europeo per ribadire che Ceuta è Spagna e che Ceuta è Europa. Dobbiamo difenderci dalle invasioni, dall'islamizzazione e dalla criminalità che Sanchez e tutti i suoi compagni europei hanno voluto in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania e negli altri Paesi dell'Unione. Siamo qui per dire basta, per riappropriarci dei nostri confini e per lanciare un messaggio chiaro all'Europa: è ora di cambiare".