ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

Cdp rafforza il sostegno ai Comuni tra Pnrr e consulenza tecnica

Bologna, 13 nov. (askanews) - Non una semplice formalità, ma la conferma di un legame storico che si rafforza di fronte alle grandi sfide che i sindaci italiani sono chiamati ad affrontare. Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, alla cerimonia di apertura dell'Assemblea di Anci a Bologna, ribadisce il sostegno ai Comuni italiani.

"Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nei confronti di Anci e delle municipalità - spiega il presidente Giovanni Gorno Tempini - è assolutamente fondamentale, non tanto e non solo per l'attività tradizionale di cassa che è quella dei finanziamenti, quanto per l'accompagnamento nell'identificazione, nella programmazione, nell'esecuzione di progettualità".

Il sostegno è rivolto sia ai grandi sia ai piccoli comuni. E proprio la tutela dei centri più distanti dai grandi nodi infrastrutturali è stata al centro dell'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che li ha definiti un patrimonio ambientale, culturale, sociale, economico, irrinunciabile per l'Italia. "La presenza di Cassa Depositi e Prestiti ad Anci, che ormai è una tradizione - prosegue il presidente - sottolinea ancora una volta il legame che unisce Cdp alla realtà delle municipalità italiane".

Tra le progettualità più rilevanti, si distingue il lavoro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche su questo punto il Capo dello Stato è stato chiaro a Bologna, sottolineando che i risultati che l'Anci presenta per le prestazioni fornite nell'attuazione del Pnrr costituiscono una buona notizia per tutti. "Il Pnrr - secondo Gorno Tempini - rappresenta un momento di straordinaria importanza come esperienza. La necessità in tempi rapidi di pensare a cosa fare, a come fare e le competenze della Cassa Depositi e Prestiti si sono dimostrate molto importanti e molto rilevanti per aiutare tutte le amministrazioni in questo senso".

Da poco Cdp e Anci hanno siglato un Protocollo d'Intesa, una piattaforma strategica volta a sostenere la competitività dei territori che valorizza i Comuni come principali investitori pubblici. L'obiettivo è assicurare che i piccoli Comuni siano messi nelle condizioni di essere un motore di vitalità e di ripartenza, come auspicato dal Presidente Mattarella.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi