Cdp lancia il suo primo Investor day: oltre 150 investitori a Milano

Milano, 15 ott. (askanews) - Oltre 150 investitori istituzionali, italiani e internazionali, e rappresentanti del mondo finanziario si sono ritrovati alla Sda Bocconi a Milano per il primo Investor day di Cassa depositi e prestiti. Una giornata di confronto sui temi al centro dell'agenda economica e industriale del Paese con Cdp e le società partecipate del gruppo. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il dialogo con il mercato, valorizzando il ruolo di Cdp come piattaforma capace di mobilitare capitali e strumenti a sostegno della crescita nazionale. Per il presidente Giovanni Gorno Tempini un'occasione anche per consolidare la fiducia

"L'occasione di oggi è incontrare la nostra comunità di investitori insieme ai rappresentanti delle più importanti aziende che sono nel nostro portafoglio per coltivare un clima di fiducia che ci ha permesso di fare quello che Cassa ha fatto e quello che Cassa ha fatto è basato proprio sul ruolo di Cassa come ponte fra pubblico e privato - ha detto Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa depositi e prestiti - Se non c'è una trasparenza sulle cose che facciamo, se non c'è un legame di fiducia sulle competenze che la Cassa può mettere in campo, questo circuito virtuoso potrebbe essere messo in pericolo e noi lavoriamo finché questo non avvenga".

Temi come l'impatto dell'intelligenza artificiale su modelli di business e produttività, la transizione energetica, il ruolo delle reti, il finanziamento delle infrastrutture e le opportunità della finanza per lo sviluppo sono stati al centro del dialogo aperto con gli investitori: "Oggi abbiamo circa 550 investitori, in maniera crescente internazionali, che comprano i nostri prodotti finanziari, i nostri bond emessi sul mercato - ha spiegato Dario Scannapieco, amministratore delegato Cassa depositi e prestiti - Siamo usciti di recente anche con un bond in dollari. Mantenere il filo diretto e comunicare con gli investitori come evolve si Cassa, quali sono le attività che fa e, anche quando uno parla con gli investitori internazionali, anche rappresentare le sfide, come il Paese sta reagendo appunto alle varie sfide economiche e geopolitiche, è un modo per far conoscere meglio e fare apprezzare".

Il confronto, che ha offerto la possibilità agli investitori di avere sessioni di lavoro dedicate con le società del gruppo, ha tenuto conto anche dell'attuale congiuntura economica e delle tensioni che attraversano i mercati. "Le condizioni delle finanze pubbliche in giro per il mondo a partire dagli Stati Uniti, ma anche in tanti Paesi europei, come visto dall'andamento dei mercati obbligazionari nell'ultimo periodo impone grande disciplina - ha sottolineato Gorno Tempini - quindi al fianco del denaro pubblico ci deve essere il denaro privato. Il denaro privato si affianca al denaro pubblico nel momento in cui riconosce progetti ben costruiti, chiari che abbiano dei ritorni che abbiano degli impatti positivi e questo è il lavoro di Cassa".