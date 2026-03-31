Cdp incontra gli studenti al Collegio Carlo Alberto di Torino

Torino, 31 mar. (askanews) - Il ruolo svolto dal risparmio per lo sviluppo del Paese e il valore dell'educazione finanziaria per interpretare al meglio le trasformazioni economiche in corso, soprattutto in momenti di grande incertezza come quelli che stiamo vivendo. Sono i temi al centro dell'evento promosso a Torino da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Fondazione Collegio Carlo Alberto. Occasione per presentare agli studenti il volume 'Famiglie e Risparmio - Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani", pubblicato in occasione dei 175 anni della Cassa.

"Il risparmio rimane una delle grandi risorse di questo paese, ma si è evoluto nel tempo - ha sottolineato il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini -. Le famiglie hanno diminuito la loro percentuale di risparmio, pur continuando a risparmiare, negli ultimi 10 anni il mondo delle imprese è subentrato come traino invece nel concetto di risparmio, e questa è una prima evoluzione importante. Ma quello che emerge dalla nostra ricerca è anche come il risparmio si sia evoluto da un punto di vista sociologico, per esempio il ruolo delle donne nella gestione del risparmio delle famiglie, che è andato aumentando in modo significativo rispetto al passato".

In un momento di forte volatilità sui mercati come quello attuale, diventa così sempre più importante promuovere l'educazione finanziaria per orientare giovani, ma non solo, a scelte responsabili di lungo respiro.

"Mi faccia fare il paragone: gestire bene la finanza è un po' come gestire bene la propria salute - ha spiegato Gorno Tempini -. È una cosa che riguarda il breve periodo, ma anche il lungo periodo e quando si è più giovani si ha meno attenzione a certe tematiche. Man mano che si cresce, ovviamente le priorità cambiano e avere delle cognizioni di base su che cosa significhi avere risparmio e come gestirlo è importantissimo, soprattutto quando in momenti come questo, ma ahimè momenti come questi ci sono stati in tante occasioni nelle nostre vite, ci sono questi sbalzi di volatilità che tendono a spaventare i risparmiatori".

Un tema, quello dell'educazione finanziaria, caro alla Fondazione Collegio Carlo Alberto, polo d'eccellenza nella promozione della conoscenza delle tematiche economiche.

"L'educazione finanziaria - ha detto il presidente Giorgio Barba Navaretti - è fondamentale perché bisogna che le famiglie, i giovani e le donne soprattutto, siano molto consapevoli di che cosa significa risparmiare e avere delle risorse che possono servire per tutta la vita, nei momenti di difficoltà o per fare degli investimenti sul futuro. Noi come Collegio Carlo Alberto lavoriamo molto sul tema dell'educazione finanziaria, perché crediamo che questo sia un concetto fondamentale, uno strumento fondamentale per lo sviluppo futuro di un paese maturo ed evoluto e soprattutto per raggiungere anche dei traguardi sociali importanti, come per esempio la parità di genere".

Nonostante le incertezze innescate dalla guerra in Iran, le prospettive dell'industria italiana rimangono positive, ha rassicurato il presidente di Cdp Gorno Tempini, perchè il nostro sistema produttivo è riuscito nel corso degli anni a trasformarsi e a rimanere competitivo.

"Noi abbiamo sovranzato aesi come il Giappone da un punto di vista dell'export, quindi l'industria e la manifattura rimangono la spina dorsale del paese - ha sottolineato -. A fianco del quale c'è un mondo di servizi che si sta sviluppando in modo molto importante. Quindi, al di là del fatto che stiamo vivendo un momento difficile, io sono fiducioso sul fatto che si abbiano le risorse per riuscire a traguardare anche questi ostacoli".