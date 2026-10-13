Cdp completa la riqualificazione delle torri dell'Eur

Roma, 13 ott. (askanews) - A Roma è stato inaugurato il complesso delle Torri dell'Eur, riqualificato dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. I lavori, avviati nel 2022, hanno riportato alla piena funzionalità gli edifici, rimasti a lungo inutilizzati.

"Bellissima giornata, dopo tanto lavoro, tornano nel loro splendore queste torri che sono un capolavoro dell'architettura, riqualificate, rigenerate, concorrono alla rinascita dell'Eur straordinaria", ha dichiarato il sindaco, Roberto Gualtieri.

Sui benefici del progetto per il quartiere e per la città, è intervenuto l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. "Come potete vedere insomma, ma è una ristrutturazione molto importante. Direi che oggi è più importante parlare di quelli che sono i benefici per questa per questa comunità, per questo pezzo di Roma molto importante, come vedete, è stata una grande cura sui materiali, un lavoro che ha preso molti anni, ma è un esempio di rigenerazione urbana che ha delle ricadute poi positive per tutta la comunità di Roma, in particolare per il quartiere dell'Eur".

Il complesso sarà destinato all'Agenzia delle Entrate in procinto di firmare un contratto di locazione.

Circa 250 milioni di euro per riqualificare il complesso, di proprietà del Gruppo CDP attraverso CDP Real Asset SGR. Un investimento che ha permesso di "preservarne l'identità, valorizzandone la storia e proiettandola nel futuro", ha sottolineato Antonino Turicchi, amministratore delegato di CDP Real Asset SGR.

Presente all'inaugurazione anche il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. La valorizzazione del patrimonio immobiliare, ha sottolineato, può contribuire all'ammodernamento e allo sviluppo delle città.