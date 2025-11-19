Cdp compie 175 anni: lancia Valore territorio per idee innovative

Roma, 19 nov. (askanews) - La Cassa depositi e prestiti compie 175 anni. Nata il 18 novembre 1850 sotto il Parlamento del Regno di Sardegna, da allora ha attraversato la trasformazione dell'Italia, da paese prevalentemente agricolo a economia moderna basata sull'industria e sui servizi sostenendo con i suoi finanziamenti imprese e istituzioni. Basti pensare al ruolo ricoperto nella nascita di enti come l'Imi e l'Iri negli anni delle due guerre mondiali. Dal 2003 poi Cdp è diventata una società per azioni trasformandosi in uno dei principali operatori di mercato nazionali ed internazionali ottenendo nel 2006 dalla Banca centrale europea il riconoscimento di "Istituzione finanziaria e monetaria": nei suoi 175 anni di attività, Cdp ha fatto in modo che il risparmio postale degli italiani che raccoglie garantisse gli investimenti in infrastrutture, il sostegno alle imprese, dalle startup alle grandi partecipazioni strategiche insieme allo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale.

Per l'anniversario della sua fondazione, Cassa Depositi e Prestiti ha presentato il libro dal titolo "Famiglie e risparmio, come cambiano le scelte finanziarie degli italiani", occasione per fare il punto sul ruolo strategico di Cassa in una delle sue attività fondative, la custodia del risparmio grazie alla quale Cdp guarda al futuro e ai progetti di lungo termine da finanziare, tra cui la ricerca. Infatti Cassa e Fondazione Cdp hanno lanciato l'iniziativa "Valore per il Territorio" per premiare le migliori proposte innovative in ambito universitario in grado di generare un impatto positivo.

Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti: "L'iniziativa che abbiamo lanciato oggi è un premio per i giovani che studiano, che ricercano che fanno conoscenza, e l'occasione è il compleanno della Cassa e i 175 anni che oggi ricorrono e che in questo evento, questa mattina abbiamo voluto ricordare, presentando un libro che è un libro sul risparmio, un libro scientifico, ma anche mirato a una diffusione più ampia per mostrare il valore che il risparmio ha avuto nel corso dei decenni da dove arriva quanto è chi lo gestisce nelle famiglie, sono solo le famiglie o anche le imprese che sono protagoniste del concetto di risparmio".