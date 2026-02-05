Cavalli (Centromarca): applicare innovazione a livello armonico

Roma, 5 feb. (askanews) - "L'innovazione è un tema centrale, ma per essere davvero efficiente deve essere applicata a livello armonico" così la responsabile del centro studi di Centromarca, Laura Cavalli, in occasione dell'annual meeting di Connact "Il Sistema Italia e le priorità dell'Unione europea" che si è tenuto a Bruxelles. L'evento ha visto la presenza di quasi 50 rappresentanti di grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che hanno dialogato con le istituzioni italiane ed europee per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti. Connact Annual Meeting è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l'Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia.