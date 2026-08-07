ULTIME NOTIZIE 07 AGOSTO 2026

Cava de' Tirreni, i danni provocati alla villa "Falcone e Borsellino"

Cava de' Tirreni (Salerno), 7 ago. (askanews) - Lo stato in cui versa la Villa comunale "Falcone e Borsellino" dopo la denuncia contro ignoti del sindaco di Cava de' Tirreni (Salerno), Raffaele Giordano: ecco il risultato degli atti vandalici compiuti ai danni del bene comune: non soltanto marmi divelti e frantumati, una lunga seduta completamente distrutta, cestini rovesciati, rifiuti sparsi e muri imbrattati, ma anche iscrizioni dedicate ai partigiani spaccate e rovinate. Askanews è andata a verificare e filmare la situazione che appare come in queste immagini.

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