ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Cattive abitudini alimentari, il ruolo della ristorazione collettiva

Milano, 23 set. (Askanews) - Le cattive abitudini alimentari restano diffuse in Italia, secondo uno studio solo una persona su dieci nel nostro Paese consuma le cinque porzioni quotidiane di frutta e verdura raccomandate. In questo scenario la ristorazione collettiva gioca un ruolo importante, anche al livello della salute pubblica. Di questo si è discusso durante un evento organizzato dalla Pellegrini, storica azienda della ristorazione collettiva, alla Triennale di Milano nell'ambito della 24esima Esposizione internazionale.

La cattiva alimentazione ha anche un peso economico: è stato calcolato che in Italia la perdita di produttività legata a sovrappeso e obesità ammonta a 97 miliardi di euro l'anno, con una perdita di PIL del 2,8%, oltretutto il nostro Paese è il secondo peggiore in Europa per obesità infantile e gli italiani vivono in media 2,7 anni in meno a causa del sovrappeso.

La Pellegrini in questo contesto ha deciso di avviare insieme alla Fondazione Valter Longo un progetto sperimentale che ha coinvolto i propri dipendenti in un percorso di screening clinico e nutrizionale per avere ulteriori dati e riscontri sugli interventi possibili per contribuire a un'alimentazione migliore e a difendere la salute.

CRONACA
23
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi