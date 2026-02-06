Cathay: "Italia è mercato molto, molto forte e importante per noi"

Milano, 6 feb. (askanews) - "È un anno molto emozionante per Cathay in Italia. Quest'anno celebriamo gli 80 anni di storia della compagnia e il 40esimo anniversario nel vostro Paese, avendo iniziato a operare per la prima volta su Roma nel 1986. Proprio a Milano Malpensa l'anno scorso abbiamo festeggiato il nostro 15esimo anniversario. Speriamo di progredire nell'aumentare le frequenze dei nostri voli perché abbiamo voli giornalieri da Milano Malpensa a Hong Kong, che collegano oltre 100 destinazioni in tutto il mondo attraverso la rete del gruppo Cathay. Inoltre, durante la stagione estiva operiamo anche su Roma, da fine marzo a ottobre. Rispetto all'anno scorso, stiamo quasi raddoppiando la capacità tra Roma e Hong Kong per collegare i passeggeri verso altre destinazioni nell'area Asia-Pacifico e oltre".

A parlarci negli studi di askanews è Adrien Ng, Area Head Southern Europe di Cathay. Pochi giorni orsono proprio Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, aveva svelato a Milano Malpensa la nuova Business Class Aria Suite ed eravamo andati sul posto. "L'aereo che avete visitato è il nostro aereo di punta, il Boeing 777-300ER. Volerà su rotte a lungo raggio,tra cui quella per Milano Malpensa, e dispone della nostra nuova Aria Suite. Un prodotto nuovissimo, una business class con porte private individuali. Dispone di TV 4K da 24 pollici, e anche di una nuova Classe Premium Economy e di una Classe Economy rinnovata", spiega Ng. "Direi che è molto ben studiata dal punto di vista del passeggero. Sedendovi su quel sedile, vi sentirete molto a vostro agio, e l'ambiente è molto tranquillo. Quindi, il design, le luci o i comandi del sedile: tutto è stato progettato attorno a quello che chiamiamo design incentrato sulla persona. Progettato attorno al comfort e alle esigenze del passeggero, che voglia viaggiare per lavoro o per piacere. Più unità di ricarica, ricarica wireless, connettività Bluetooth direttamente con le vostre cuffie. Poi le porte scorrevoli: è un concetto nuovo per noi e ovviamente offre una maggiore privacy al passeggero, che stia riposando o lavorando sui suoi file riservati, magari sul portatile. E ovviamente forniamo la connessione Wi-Fi sui nostri aerei".

La qualità di Cathay, pluripremiata, è stata riconosciuta anche lo scorso anno tra le tre migliori compagnie aeree al mondo, vincitrice del premio per la Miglior Economy Class e il Miglior Intrattenimento a Bordo agli Skytrax World Airline Awards 2025. Ng riassume i valori della compagnia - per la quale lavora da 10 anni - così: "Siamo attenti, progressisti e operiamo con spirito di iniziativa", dice Ng. "Il nostro obiettivo è accompagnare le persone durante la loro vita, e lo facciamo offrendo loro esperienze e raggiungendo luoghi che vorrebbero visitare. Per questo siamo una compagnia aerea di fama mondiale e del premio di Skytrax siamo molto orgogliosi", spiega.

Dal 30 marzo al 24 ottobre 2026, il collegamento stagionale tra Roma e Hong Kong opererà 4 volte a settimana, con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Ma chiediamo a Ng di darci un motivo per cui gli italiani dovrebbero visitare Hong Kong. "Sono cresciuto a Hong Kong. Adoro quella città. C'è così tanta varietà: 30 minuti e sei in spiaggia, altri 30 minuti e sei in centro a fare riunioni o un'intervista come questa. Altri 15 minuti e puoi fare escursioni in montagna. C'è così tanta varietà. E non ho ancora iniziato a parlare del cibo. Quindi è sempre bello essere a Hong Kong. In effetti, i visitatori italiani a Hong Kong, rispetto al 2024, nel 2025 sono in aumento di oltre il 35%. E questo è molto, molto incoraggiante. Quindi è in realtà superiore alla crescita media europea. L'Italia è un mercato molto, molto forte e importante per noi", chiosa.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio askanews

Immagini askanews, Cathay, Internet