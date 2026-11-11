Castello Errante, l'Isola Polvese set cinematografico per un mese

Roma, 11 nov. (askanews) - La decima edizione di Castello Errante - Residenza Internazionale del Cinema che dal primo ottobre 2026 ha riunito giovani professionisti del cinema provenienti dall'Italia e dall'America Latina, è giunta alla sua conclusione anche se una parte dei partecipanti lavorerà alla post-produzione dei film e tutto lo staff ne seguirà la promozione nei prossimi mesi, per accompagnarli verso festival, distributori e pubblici, in Italia e all'estero. Un traguardo speciale, il decimo, che ha trovato casa sull'Isola Polvese, in Umbria, per un mese set esclusivo, laboratorio creativo e punto d'incontro tra culture, lingue e sensibilità diverse.

Francesco Virga, Presidente di Doc/it e produttore creativo di Castello Errante, ha sottolineato: "La 10 edizione di Castello Errante, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero degli Esteri e dello straordinario supporto della Regione Umbria, ha fatto dell'Italia il centro di scambi culturali eccezionali tra la cinematografia italiana e il giovane mondo creativo latino americano con interventi dalla Cina, della Germania, dal Cile e dalla Danimarca per contribuire alla proposta originale dinamica della nostra residenza cinematografica. Un'apertura al mondo universale con il cinema come strumento di racconto ed interpretazione del nostro presente. Prima di salutarci, abbiamo avuto il privilegio di un'immersione nel ricco patrimonio culturale con la visita al ciclo pittorico di Giotto, autentico film duecentesco nella basilica di San Francesco ad Assisi, grazie alla meravigliosa visita guidata di Alessia Ottaviani".

Il gruppo di lavoro con Adele Dell'Erario (Direzione artistica e organizzativa), Alvaro Cortés Poo (Responsabile della Formazione, Cile) Francesco Virga (Produzione Creativa) Edoardo Fracchia (Responsabile Documentario) César Gonzàlez Àlvarez (Coordinatore dello Sviluppo, Cile), Salvatore Lizzio (Produttore Esecutivo); Daniele Mazzucco e Susy Punzo all'organizzazione, ha ospitato come visitor d'eccezione il leggendario direttore della fotografia di Lars von Trier, il cileno Manuel Alberto Claro, la pluripremiata sceneggiatrice Valia Santella e la grande regista cinese Ning Ying, formatasi al Centro Sperimentale di Roma e all'Università per Stranieri di Perugia, assistente di Bertolucci sul set de L'ultimo imperatore che dichiara: "Mentre in Cina si prepara la prima edizione di un workshop di formazione per giovani registi, secondo quello che è considerato il modello più attuale a livello internazionale, Castello Errante è già al suo decimo anno. Su Isola Polvese ho passato un'intera giornata a interrogarmi con i ragazzi su che cosa sia il cinema, e ne sono uscita arricchita quanto loro: chi insegna e chi impara crescono insieme, come vuole la tradizione confuciana".

Castello Errante ha dato vita a due opere filmiche: la prima è un progetto di finzione tratto da una sceneggiatura scritta dall'autrice argentina Julia Bonetto e diretta dal regista messicano Diego Padilla Dàvila. Una storia che racconta quattro donne che scelgono di vivere l'ultima fase della loro vita su un'isola che ha un'atmosfera quasi magica. Lì ritrovano il valore della natura e il senso di appartenenza a un tutto universale. La troupe ha vissuto questa riflessione fin dai giorni di preparazione, ascoltando un'isola che oltre a essere un set cinematografico è diventata un luogo di osservazione e meditazione interiore. Il documentario, diretto da Camilla Francini, nasce invece dalla collaborazione con Arci Solidarietà, fiore all'occhiello delle politiche di accoglienza della Regione Umbria. Al centro c'è l'operatore sociale, una figura spesso invisibile che media tra lo Stato e chi è stato costretto a lasciare alle spalle un'intera vita. Donne e uomini in viaggio, spesso in paesi sconosciuti e senza alcuna speranza nel futuro.

"Con una storia di donne che ritrovano nella relazione con la natura il senso profondo della vita e un documentario su coloro che sanno accogliere chi ha perso tutto, il nostro progetto ha scelto di stare dentro il presente. Mancano ai giovani spazi di cultura liberi, dove le differenti identità siano fonte di scoperta e non pretesto di sopraffazione. Spazi che innovano e rivoluzionano. Castello Errante è uno di questi luoghi, in grado di superare i confini di un'isola, di una regione e del nostro stesso Paese e farsi portavoce di messaggi universali. I giovani di tutto il mondo - conclude Adele Dell'Erario direttrice artistica - sono i veri promotori del cambiamento: esiste una responsabilità politica e culturale, oggi più che mai, di ascoltarli".