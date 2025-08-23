Castelli: 12mila cantieri conclusi, 4mila famiglie in casa ad Amatrice

Rimini, 23 ago. (askanews) - "Dal 2023 abbiamo registrato un cambio di passo" nella ricostruzione post sisma in Centro Italia con "12.000 cantieri di ricostruzione privata conclusi, 8.500 in corso" e "4.000 nuclei familiari tornati nelle loro case". Lo ha dichiarato Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini.

"Circa 10 miliardi di contributo ai terremotati che negli ultimi anni finalmente hanno cominciato a riprendere la via di casa - ha spiegato Castelli -. Nel solo 2024 parliamo di 1 miliardo e mezzo di liquidazioni effettuate in favore delle imprese che lavorano nei cantieri e sulle case, sui municipi e qualcosa come un miliardo e mezzo di opere pubbliche che stanno per partire".

Il commissario ha riconosciuto che "sono attualmente fuori casa ancora 10.000 nuclei familiari, 6.000 nelle Marche, sicuramente ancora troppi" ma ha sottolineato i progressi ad Amatrice: "Negli ultimi 2 anni e mezzo ci siamo dovuti occupare ancora della rimozione delle macerie perché ahimè io le avevo trovate ancora lì. Oggi possiamo dire che la ricostruzione pubblica ad Amatrice ha finalmente segnato l'avvio del nuovo comune, della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, del Museo Cola Filotesio".

Castelli ha illustrato anche la strategia "next appennino": "Ci stiamo curando non solo della ricostruzione fisica, ma dell'altra gamba della ricostruzione che è la riparazione sociale ed economica. L'obiettivo è evitare o rendere più remoto il rischio che le case ricostruite rimangano vuote".