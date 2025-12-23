ULTIME NOTIZIE 23 DICEMBRE 2025

Caso Epstein, pubblicati altri documenti: Trump più volte con lui sul jet

Milano, 23 dic. (askanews) - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici altri 30mila documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere, i cui rapporti col presidente Trump, oltre che con personalità e vip in ogni settore - dal cinema alla musica - sta mettendo sotto pressione la Casa Bianca, accusata dai democratici di non rilasciare tutta la documentazione relativa alla vicenda per proteggere il presidente.

Una delle novità emerse è che Trump sarebbe stato almeno 8 volte sul jet privato di Epstein, fra il 1993 e il 1996, "molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di quanto fossimo a conoscenza)", si legge nella mail di un vice procuratore degli Stati Uniti, il cui nome è stato appositamente omesso nei fascicoli.

La nuova pubblicazione è stata accompagnata anche da una precisazione del Dipartimento di Giustizia secondo cui "alcuni di questi documenti contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro il Presidente Trump, presentate all'Fbi poco prima delle elezioni del 2020", come si legge in una dichiarazione ufficiale su X, e sono stati pubblicati per "trasparenza" nei confronti delle vittime.

La precedente tornata di foto del caso Epstein ha creato grande clamore: negli scatti in compagnia del miliardario o sulla sua isola privata, Little St. James Island, una carrellata di vip e politici fra cui Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates, oltre allo stesso Trump.

