Caso Epstein, diffusi nuovi file tra cui foto di Bill Clinton

Roma, 20 dic. (askanews) - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici migliaia di documenti connessi all'indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minori, e già condannato per reati sessuali. Una diffusione parziale che non ha apportato rivelazioni sostanziali sulle inchieste, né sui suoi rapporti con esponenti dell'élite politica, economica e culturale. Molti, democratici per lo più, hanno parlato di "censura".

Nei file, ci sono foto e materiale in parte noto, ma appaiono nuove immagini dell'ex presidente Bill Clinton scattate durante viaggi fatti con Epstein: risalgono a decenni fa, senza chiarimenti sul loro collegamento con l'inchiesta. L'ex presidente è ritratto a bordo di un aereo privato, anche accanto a una donna con il volto oscurato, e ancora in piscina o in una vasca idromassaggio insieme a Ghislaine Maxwell, storica collaboratrice di Epstein. Clinton non è mai stato accusato in merito all'indagine. Il portavoce dell'ex presidente ha ribadito che interruppe i rapporti con Epstein primap che i suoi reati venissero alla luce.

Assente, invece, la documentazione riguardante Donald Trump, se non per alcune foto già note. Nessuna nuova ricaduta quindi sulla Casa Bianca, almeno per ora, data la parzialità della pubblicazione, avvenuta alla scadenza di un termine imposto dal Congresso.

I democratici e alcuni repubblicani hanno accusato il Dipartimento di Giustizia di non aver rispettato appieno l'obbligo di trasparenza. L'amministrazione rivendica invece l'adempimento della legge, aggiungendo che ulteriori materiali potrebbero essere diffusi entro la fine dell'anno.