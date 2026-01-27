Caseitaly Expo 2026: presentata la seconda edizione

Roma, 27 gen. (askanews) - Al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di CASEITALY EXPO 2026. La manifestazione fieristica dedicata alla filiera dell'involucro edilizio che andrà in scena alla Fiera di Bergamo dall'11 al 13 febbraio. Abbiamo parlato con Laura Michelini - Presidente Associazione Caseitaly:

"Pensavamo che fosse un progetto che non andasse a buon fine, irraggiungibile quasi, invece i dati ci hanno dimostrato esattamente il contrario. L'involucro edilizio viene coperto al 100% e l'interesse penso che potrà essere ancora migliorato, in quanto noi ce la metteremo tutta come associazione, cercheremo di lavorare per ottenere con l'aiuto delle istituzioni sempre un risultato migliorativo".

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Caseitaly e Promoberg in collaborazione con le associazioni di settore ACMI, ANFIT, ASSITES, PILE e la Federazione FINCO. È poi intervenuto Davide Lenarduzzi - Amministratore Delegato Promoberg:

"Un'edizione che batte ogni record, abbiamo dovuto allestire dei padiglioni supplementari per accettare tutte le richieste che vengono dall'Italia e dall'estero e siamo orgogliosi di essere qua al Ministero del Made in Italy perché è la casa di eventi internazionali come questo. Il nuovo modo di fare fiera di Promoberg, di fiera di Bergamo nasce appunto dalla verticalizzazione delle filiere e da riuscire a dare all'operatore del settore uno strumento il più possibile efficace ed efficiente per fare business e soprattutto vedere quello che accadrà in un certo mercato nel futuro".

Infine abbiamo parlato con Carla Tomasi - Presidente FINCO:

"Noi chiediamo alle istituzioni una maggiore attenzione proprio per poter crescere insieme nell'interesse dei nostri rappresentati, delle imprese ma anche nell'interesse nazionale. L'Italia può scalare posizioni a livello imprenditoriale mondiale".

CASEITALY EXPO 2026, alla sua seconda edizione, aprirà il sipario sulle soluzioni d'avanguardia per l'involucro edilizio, proiettando il settore verso un futuro fondato su efficienza, qualità, estetica, sicurezza e affidabilità.