Case di Comunità, Marino (Asl Roma 4): "Benessere persona centrale"

Roma, 6 nov. (askanews) - "Le inaugurazioni delle Case della Comunità e dell'Ospedale di Comunità segnano un passaggio importante per tutto il territorio del quarto distretto: un cambiamento organizzativo che porta dalle prestazioni all'ingaggio del paziente, con tutti i suoi bisogni, sia quelli chiaramente espressi sia quelli che lui stesso non conosce, come la prevenzione, o quelli che magari non vengono dichiarati. È un percorso che ci permette di riportare il benessere della persona al centro dell'assistenza, guardando non soltanto alla singola necessità di cura, ma alla sua qualità di vita": lo ha dichiarato Rosaria Marino, direttore generale di ASL Roma 4, in occasione delle inaugurazioni che si sono svolte a Capena, Magliano Romano e Rignano Flaminio alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e dell'assessore regionale Massimiliano Maselli, sottolineando il ruolo delle nuove strutture nel rafforzamento dell'assistenza di prossimità.

"La Casa della Comunità di Capena è una struttura molto importante, con un'ampia offerta di prestazioni specialistiche, che sarà ulteriormente potenziata dall'arrivo di una TAC già acquistata e destinata alla sede. Vogliamo offrire ai cittadini un'assistenza sempre più vicina, che non si limiti alla singola prestazione, ma accompagni la persona in un percorso attento alla prevenzione e all'insieme dei suoi bisogni. Ci stiamo lavorando e speriamo che, fra qualche mese, i cittadini possano percepirne veramente i benefici", ha concluso Marino.