ULTIME NOTIZIE 14 FEBBRAIO 2026

Casapound, Piantedosi: vedremo la sentenza, è normativa complessa

Bologna, 14 feb. (askanews) - "Vediamo, vediamo. Non ho visto ancora la sentenza, ho visto che ci sono diverse interpretazioni su quello che c'è scritto". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine di un evento a Bologna a chi gli chiedeva se CasaPound andrebbe sciolta.

"Non è una normativa facile", ha aggiunto il ministro. "Se nel corso dell'epoca repubblicana non è quasi mai successo, solo quei due casi a cui si fa riferimento, e la stessa CasaPound non è mai stata assoggettata e altre organizzazioni, vuol dire che c'è una certa complessità. Vedremo che cosa dice la sentenza".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi