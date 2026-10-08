Casalesi in Veneto, 24 condanne definitive: scattano gli arresti

Milano, 8 ott. (askanews) - Scattano gli arresti per 24 persone condannate nell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito i provvedimenti in sette province, da Venezia a Caserta.

Le condanne, con pene comprese tra tre e trent'anni, riguardano a vario titolo associazione mafiosa, usura, estorsione, riciclaggio e altri reati aggravati dal metodo mafioso.

L'inchiesta aveva ricostruito la presenza di un'organizzazione legata ai Casalesi radicata soprattutto nel Veneto orientale e nell'area di Eraclea. Secondo gli investigatori il gruppo era riuscito a infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale locale e anche nelle dinamiche politico-amministrative del territorio.

La Cassazione ha confermato le condanne per 24 imputati. Per altri tre ha invece disposto un nuovo passaggio davanti alla Corte d'Appello di Venezia.