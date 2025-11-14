Casalasco, inaugurato l'Innovation Center a Fontanellato

Fontanellato, 14 nov. (askanews) - Casalasco guarda al futuro e punta allo sviluppo del Made in Italy agroalimentare con il nuovo Innovation Center inaugurato nella sede di Fontanellato, in provincia di Parma. Per il gruppo leader nella filiera integrata del pomodoro, ecco un nuovo polo di eccellenza dedicato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione sostenibile.

Ad accogliere gli ospiti nel nuovo edificio in chiave contemporanea, circa 1000 metri quadrati fra laboratorio, cucina sperimentale, sala degustazione e un moderno auditorium, è stato il padrone di casa Costantino Vaia, Amministratore Delegato di Casalasco: "L'innovazione è sempre stata uno dei driver fondamentali dello sviluppo di Casalasco, da piccola cooperativa a prima filiera nella trasformazione del pomodoro d'industria a livello nazionale e fra le prime a livello internazionale".

Per questa tappa importante e strategica, ospite in casa Casalasco anche Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Ci troviamo in un polo di innovazione e di ricerca, che mi auguro diventi un esempio e un modello da seguire di Made in Italy, di eccellenza italiana, di qualità e della nostra capacità riconosciuta da tutti di puntare sull'innovazione che è la vera forza della competitività globale".

Per una nuova fase del gruppo Casalasco, che può contare anche sul sostegno del Fondo Strategico Italiano, rappresentato dall'Amministratore Delegato FSI, Maurizio Tamagnini, che pensa in grande: "Desideriamo fare un investimento che possa far crescere le aziende e sia simbolo anche per altre filiere del settore alimentare. Per far sì che queste aziende, grandi per l'Italia, medie per l'Europa e piccole per il mondo, diventino medie-grandi per l'Europa e per il mondo".

Qualità e sostenibilità dalla filiera all'Innovation Center, che apre all'arte anche grazie all'archivio sensoriale e a un murale-manifesto realizzato dall'artista Marianna Tomaselli, così come il parco dell'area esterna, ideato per favorire relazioni e benessere.