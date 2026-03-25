Casa Bianca: Trump scatenerà l'inferno se Iran non accetta accordo

Milano, 25 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a "scatenare l'inferno" sull'Iran se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente, avverte la Casa Bianca. "Se l'Iran non accetta la realtà del momento attuale, se non capisce di essere stato sconfitto militarmente e di continuare ad esserlo, il presidente Trump farà in modo che venga colpito più duramente di quanto non sia mai stato colpito prima", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt ai giornalisti durante un briefing.