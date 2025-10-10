Caruso Tribute Prize a New York il 14 ottobre

Roma, 10 ott. (askanews) - La Camera dei Deputati ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Caruso Tribute Prize di New York, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla memoria del grande tenore Enrico Caruso che verrà assegnato il prossimo 14 ottobre

All'incontro sono intervenuti l'Onorevole Christian Di Sanzo, la premiata soprano Katia Ricciarelli, il Presidente del Premio Dante Mariti, organizzatore con Melos International, la presentatrice Veronica Maya, il tenore premiato Nicola Pisaniello, la scrittrice premiata Germana Valentini, la cantante premiata Federica Raimo, e Mattia Iovane di IlNewyorkese. Un messaggio è pervenuto da Santo Versace, premiato, mentre il tenore premiato Alessandro Lora si è collegato in video. Lora sarà anche protagonista a New York il 12 ottobre nella storica Basilica OLD San Patrick accanto al soprano Laura Cremaschi, al pianista Alessandro Marini e alla cantante spagnola Amalia con la sua AVE MARIA PER LA PACE in una serata dedicata al grande repertorio del bel canto italiano, sempre organizzata da Dante Mariti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Mariti al fondatore dell'Italian American Museum di New York, Dr. Joseph Scelsa, che ospiterà la cerimonia del Caruso Tribute Prize.

Durante il suo intervento, Katia Ricciarelli ha voluto ricordare la figura di Enrico Caruso lanciando un appello al Governo italiano: sostenere concretamente i giovani cantanti lirici italiani, che oggi affrontano grandi difficoltà nel trovare spazio nei teatri nazionali, spesso occupati da interpreti stranieri.