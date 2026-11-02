Carte Pokémon del 30esimo, la corsa all'acquisto non si ferma

Lucca, 2 nov. (askanews) - Un fenomeno che non si esaurisce e una passione che il 30esimo anniversario ha rilanciato. Le carte collezionabili dei Pokémon sono state, come sempre, protagoniste a Lucca Comics and Games, con lunghissime file per entrare al padiglione e, soprattutto, allo store. E proprio l'espansione celebrativa dei tre decenni sembra avere rappresentato un ulteriore salto in avanti del collezionismo. Ne abbiamo parlato con Stefano Cavallaro, grande esperto di carte e titolare di Collectors Mania proprio a Lucca.

"Questa espansione - ha spiegato ad askanews - rappresenta sicuramente un punto d'arrivo, 30 anni di storia, con i momenti di scesa, salita e crescita, sicuramente dal 25esimo al 30esimo il brand Pokémon ha avuto un'evoluzione incredibile. Un'espansione come questa che festeggia 30 anni di storia riporta tante persone a collezionare, riporta tante persone a voler riprendere questa passione e quindi a livello nostro è sicuramente una cosa estremamente positiva, ma anche per le persone: hanno fatto un set sicuramente molto bello, con anche le carte più belle che hanno un valore accessibile per tutti, quindi direi che la mossa di Pokémon è stata perfetta".

Da quando l'espansione è uscita, in contemporanea nel mondo, la corsa all'acquisto è stata costante e frenetica, i nuovi arrivi vanno continuamente esauriti e si moltiplicano, come si scopre semplicemente facendo delle ricerche online, i fenomeni speculativi. Sintomi chiari del fatto che, pur con andamenti ciclici, l'interesse dei collezionisti per le carte Pokémon resta molto alto.

"Non c'è mai stato un vero e proprio calo - ha aggiunto Cavallaro - è normale che qualcuno si allontani, he qualcuno si avvicini, che arrivino persone. E un'espansione come questa del trentesimo sicuramente riavvicina tante persone che si potevano anche essere fermate e rafforza quelle che invece erano già presenti".

E per i collezionisti, fenomeno che incide sempre più nel mercato complessivo dei giochi, quest'anno Lucca Comics ha creato anche una carta di Pikachu esclusiva dedicata proprio ai 60 anni della manifestazione toscana. E da oggi la carta entra nel novero di quelle da conservare con cura.