"Carovana del Cuore" al via: agire subito sull'emergenza adolescenti

Roma, 31 lug. (askanews) - Si è svolta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la cerimonia di inaugurazione della nuova edizione della Carovana del Cuore 2026, campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Fondazione Patrizio Paoletti.

Davanti a un simbolico van arancione parcheggiato nel cuore della Capitale, istituzioni, esperti, volontari e cittadini si sono riuniti per dare il via a un viaggio di oltre 100 giorni che vuole portare la cultura della prevenzione e dell'educazione emotiva in tutta Italia.

L'edizione di quest'anno accende i riflettori su una delle emergenze sociali più urgenti del nostro tempo: la salute mentale in età evolutiva. Ansia, depressione, isolamento sociale, dipendenze digitali e difficoltà relazionali rappresentano infatti un fenomeno in costante e preoccupante crescita, confermato dai dati allarmanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui un giovane europeo su cinque convive con un disturbo della salute mentale e il suicidio costituisce la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni.

Durante la presentazione in Campidoglio, Patrizio Paoletti, Fondatore della Fondazione e ideatore della Carovana del Cuore, ha posto l'accento sulle nuove emergenze educative affermando che "in Italia aumentano in modo allarmante il gioco d'azzardo tra i giovanissimi e le dipendenze da web e social media, con conseguenze devastanti sull'equilibrio emotivo e relazionale. La scuola e la famiglia da sole non bastano: serve un'alleanza educativa più ampia, che coinvolga tutti. Ogni giorno conta".

In chiusura dei lavori, Gianni Bernardi, Presidente della Fondazione Patrizio Paoletti, ha voluto rimarcare il valore storico e prospettico dell'iniziativa, dichiarando: "La Carovana del Cuore incarna perfettamente la nostra missione ventennale: unire ricerca scientifica, pedagogia e azione sociale per promuovere la salute globale. Portare questo messaggio in tutta Italia significa costruire legami autentici e diffondere una cultura della cura e della prevenzione".

Un'Alleanza Educativa per il Benessere delle Nuove Generazioni

Nel corso della presentazione del progetto è stato ribadito come l'urgenza di rafforzare le politiche dedicate alla salute mentale trovi eco anche a livello internazionale, richiamando la recente Dichiarazione di Parigi (giugno 2025) sottoscritta da 31 Paesi. La Carovana risponde a questa chiamata scendendo direttamente sul territorio: dal primo agosto al 20 novembre 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il mezzo itinerante attraverserà Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Veneto.

In ogni tappa, i volontari di Fondazione Patrizio Paoletti - riconoscibili dalle tradizionali magliette e cappellini arancioni - incontreranno cittadini, famiglie, educatori e amministrazioni locali.

Attraverso momenti di ascolto, attività informative e divulgative focalizzate sulle competenze socio-emotive, l'obiettivo è costruire comunità resilienti e consapevoli, capaci di riconoscere precocemente il disagio emotivo e promuovere relazioni sane.

Ente Filantropico ed Ente di Ricerca attivo da 25 anni nella promozione della salute globale e del benessere individuale e collettivo. Realizza iniziative nei settori scientifico, pedagogico e sociale, offrendo strumenti concreti per il benessere psicofisico e promuovendo la prevenzione su oltre 2 milioni di italiani ogni mese attraverso i propri canali di divulgazione.