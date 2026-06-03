Carotenuto (M5s): tutta la violenza di Israele arriverà anche qui

Roma, 3 giu. (askanews) - "Abbiamo la grande opportunità di vedere un film straordinario che è stato candidato agli Oscar per Israele, ma che Israele boicotta. Questo film si chiama 'The Sea' e racconta la storia di un bambino che sogna di vedere il mare, ma gli è impedito perché è palestinese, vive in Cisgiordania, pur vivendo a un'ora di macchina dal mare, i checkpoint, il meccanismo di Apartheid messo in piedi da Israele, glielo impedisce. È uno sguardo su quello che avviene in Cisgiordania da tanti anni": così Dario Carotenuto, deputato 5stelle che ha partecipato all'ultima Global Sumud Flotilla per Gaza, presenta alla Camera il film del regista israeliano Shai Carmeli Pollak "The Sea".

"Gli occhi da qui vanno a Gaza, ai bambini di quella terra, al loro futuro. Chi governa Israele in questo momento sta solamente promettendo sangue, guerra e violenze per le prossime generazioni. Tutto ciò è inaccettabile, quello che di violento parte da là arriverà anche qui, abbiamo il dovere di preoccuparcene e di stare in prima linea per fermare il genocidio", ha aggiunto.

"Ci sono sicuramente delle conseguenze nel dormire in particolare, perché ci hanno privato del sonno in quel periodo. Ci sono dei pensieri che in qualche modo ritornano a quelle ore: io e il vostro collega del Fatto Quotidiano abbiamo subito la simulazione di esecuzione in piena regola, ci hanno messo di spalle e per fortuna non ci hanno sparato, questo non può non avere delle ripercussioni. Penso che tutto quello che abbiamo subito aveva il chiaro indirizzo di lasciare dei segni profondi nella psiche, ed è francamente inaccettabile", ha aggiunto.