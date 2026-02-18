ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Carolina Kostner: Malinin si rialzerà, la caduta fa parte della vita

Milano, 18 feb. (askanews) - La caduta fa proprio parte dello sport, sicuramente fa parte del pattinaggio e anche parte della vita. Penso che lo sport possa essere visto molto come una metafora della vita: sappiamo tutti che all'Olimpiade può accadere di tutto, che anche quell'emozione lì a volte può sopraffare il migliore. Non è tanto il fatto di cadere, cadiamo tutti prima o poi, non credo ci sia proprio una carriera di uno sportivo che non sia inciampato mai. È come reagisci, come ti rialzi, come ti riprendi e sono sicura che chi ha avuto un momento di difficoltà nel primo non c'è nulla che possa alleggerire la frustrazione e il dolore che sente, ma sono sicura che si rialzeranno e che torneranno più forti di tutto". Lo ha detto Carolina Kostner, ex grande stella del pattinaggio di figura mondiale, da Casa Italia a Milano.

"Per Malinin - ha aggiunto Kostner parlando del campione americano che a Milano ha pagato una serie sorprendete di cadute - sicuramente è stata tosta. Io mi ricordo, a me il successo più volte e in quei momenti lì, almeno per me, è stato così duro che sarei voluta scomparire proprio dentro al ghiaccio. Come detto, nei momenti della tempesta è molto difficile vedere la luce, vedere il sole, ma sappiamo che nella vita il sole torna, la ruota gira e sono certa che anche lui non toglierà niente... sappiamo tutti che è un atleta fantastico, è un atleta unico e sono certa che si riprenderà".

