Carney: l'Europa e il Canada sono più forti insieme

Milano, 17 set. (askanews) - Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha esortato l'Unione Europea a unire le forze con Ottawa, affermando dal podio dell'Europarlamento, che le due parti condividono valori comuni e sono "più forti insieme". "Tutti noi - ha dichiarato - presentiamo lacune significative in queste capacità strategiche e dobbiamo affidarci a singole nazioni o aziende per colmarle. Ciò crea delle vulnerabilità, in particolare quando aziende apparentemente globali rivelano una natura nazionale nei momenti critici. Colmare queste lacune non è possibile agendo da soli, ma è un obiettivo pienamente raggiungibile attraverso un'azione collettiva. Il Canada e l'Europa sono forti singolarmente; l'Europa e il Canada sono più forti insieme".