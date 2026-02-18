Carnevale di Rio, l'ultima notte di festa: sfilate, danze e colori

Roma, 18 feb. (askanews) - Musiche, costumi scintillanti, danze e carri sfarzosi: terza e ultima serata di sfilate al Sambodromo di Rio per il Carnevale, in un'esplosione di colori lungo il celebre viale di 700 metri dove centinaia di ballerini, provenienti dalle scuole di samba più famose del Paese, si esibiscono in coreografie preparate per un anno intero.

Un'edizione del carnevale che si è aperta con l'omaggio al presidente brasiliano Lula e si chiude con la scuola di samba Paraiso do Tuiuti che ha inaugurato l'ultima notte di sfilate e festa con una spettacolare celebrazione dell'eredità e della resistenza delle popolazioni nere in Africa, Cuba e Brasile. Uno show che ha mescolato samba, salsa e merengue con ballerini scatenati.