Carlo III cambia la monarchia: non abiterà a Buckingham Palace

Milano, 26 giu. (askanews) - Per la prima volta dall'epoca della Regina Vittoria, un sovrano britannico non vivrà stabilmente a Buckingham Palace. Carlo III ha infatti deciso di restare a Clarence House anche dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione del palazzo reale. Una scelta che, secondo Buckingham Palace, consentirà anche di aumentare l'accesso del pubblico alla storica residenza e le entrate generate dai visitatori.

La decisione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato da Carlo III dopo l'ascesa al trono, con una monarchia che punta a mostrarsi più aperta e trasparente. In questa direzione va anche un'altra novità senza precedenti: il re è diventato il primo monarca britannico a rendere pubblico quanto paga di tasse.

Secondo il rapporto finanziario annuale della famiglia reale, Carlo III ha versato nel 2024-2025 circa 12,9 milioni di sterline, pari a circa 15 milioni di euro. Anche il principe William, Principe di Galles ha reso noto il proprio conto fiscale, con imposte versate per 7,76 milioni di sterline.

Buckingham Palace ha spiegato che la scelta di pubblicare i dati fiscali è stata presa personalmente dal re e dal principe di Galles, con l'obiettivo di favorire una maggiore comprensione della gestione finanziaria della monarchia.