ULTIME NOTIZIE 19 MAGGIO 2026

Carlo e Camilla al Chelsea Flower Show tra David Beckham e Judi Dench

Londra, 19 mag. (askanews) - Re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato al Chelsea Flower Show, evento organizzato ogni anno dalla Royal Horticultural Society a Londra.

Hanno passeggiato nei giardini e nella grande serra, pensati per ispirare le giovani generazioni, essere un'oasi di pace e tranquillità dove ripararsi dal caos quotidiano e hanno fatto incontri speciali: il calciatore David Beckham e l'attrice britannica Judi Dench, anche loro in visita. Il Chelsea Flower Show è il più grande salone floreale del Regno-Unito e tra le più importanti esposizioni floreali e paesaggistiche al mondo. Quest'anno si attendono circa 150.000 visitatori nei cinque giorni d'apertura: si assegnano anche premi molto ambiti tra i giardini in gara.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi