Carlo Conti rilancia il carlocontismo citato da De Martino

Milano, 9 nov. (askanews) - "Mi fa piacere che Stefano abbia notato il "carlocontismo" e che per lui sia un po' un'idea di "tranquillante". In qualche modo perché è il mio modo di vedere il mio lavoro, di vivere la vita, di fare tutto con grande leggerezza. Io ho la fortuna di fare questo mestiere, di trasformare il mio hobby nel mio lavoro" così Carlo Conti, ospite della seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo, commenta le parole di Stefano De Martino, nel corso dell'intervista curata dalla giornalista di TV Sorrisi e Canzoni Stefania Zizzari. "Non ho la tensione né degli ascolti né dei risultati. Per me l'obiettivo è divertire il pubblico e quindi aver fatto un bel prodotto; quando sento il calore del pubblico per me questa è la cosa più importante. Quindi il "carlocontismo" è forse una tranquillità che poi ovviamente deriva dal carattere, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, vivo tutto con grande rilassatezza". Conti ha poi parlato del ritorno di uno dei suoi programmi di successo: "Tornano I Migliori Anni, a gennaio! Faremo 6 puntate il venerdì sera fino a Sanremo e avremo modo ancora una volta di raccontare gli anni potremo raccontare anche i 2000 finalmente!". Infine, Carlo Conti ha ricordato l'appuntamento con lo Zecchino d'oro, del quale è Direttore Artistico: "andrà in onda in prima serata venerdì 4 dicembre, per la prima volta da Roma. Non ci saranno più gli appuntamenti pomeridiani, faremo una grande serata con le 14 citazioni in gara una giuria che canterà anche delle canzoni dello Zecchino d'oro".