Cardinale, Flora Canto: un'attrice con una straordinaria eleganza

Roma, 24 set. (askanews) - "Stanotte ho fatto le 2 per guardare i suoi film più belli, talvolta uno dimentica.... Io sono stata molto legata a Monica Vitti, ad Anna Marchesini, e ieri guardando i film di Claudia Cardinale notavo questa straordinaria eleganza nel fare qualsiasi cosa; se dovessi scegliere qualcosa a cui ispirarmi di lei sarebbe la sua naturale eleganza".

Così Flora Canto, parlando di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro Brancaccio a Roma dove porterà "Cantando sotto la pioggia".