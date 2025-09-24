ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Cardinale, Drusilla Foer: bellezza autentica, esprimeva libertà

Roma, 24 set. (askanews) - "Una donna autonoma, con una bellezza autentica, una delle grandi attrici a cui molte delle giovani attrici di oggi dovrebbero riferirsi, a quel tipo di modernità, di naturalezza e di luce".

Così Drusilla Foer, ricordando Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro Brancaccio a Roma dove sarà in. scena con ""Frida Opera Musica".

E parlando delle sue interpretazioni, ha aggiunto: "Forse la scena de 'Il Gattopardo' in soffitta, questa 'selvaggia' che corre, libera, o anche certi western, esprimeva un grande erotismo e una grande libertà".

