ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Card. Parolin ottimista sulla salute del Papa, ma cauto sui viaggi futuri

Roma, 16 ott. (askanews) - "Mi pare che tutte le informazioni vanno in questo senso, che l'intervento è andato bene, che la degenza è andata bene, e anche la convalescenza". E' quanto ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno all'Università Cattolica di Roma. Il porporato ha detto di non aver visto il Papa, mentre specificando quanto affermato ieri sulla possibilità che il Pontificato venga rimodulato, ha spiegato. "In base alle sue condizioni di salute", ha detto. Infine sui viaggi si è detto cauto almeno rispetto a questo prossimo viaggio.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi