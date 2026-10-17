Card. Parolin ottimista sulla salute del Papa, ma cauto sui viaggi futuri

Roma, 16 ott. (askanews) - "Mi pare che tutte le informazioni vanno in questo senso, che l'intervento è andato bene, che la degenza è andata bene, e anche la convalescenza". E' quanto ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno all'Università Cattolica di Roma. Il porporato ha detto di non aver visto il Papa, mentre specificando quanto affermato ieri sulla possibilità che il Pontificato venga rimodulato, ha spiegato. "In base alle sue condizioni di salute", ha detto. Infine sui viaggi si è detto cauto almeno rispetto a questo prossimo viaggio.