ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Carceri, Nordio: "Potenziamo la formazione lavorativa per i detenuti"

Roma, 4 giu. (askanews) - "Si tratta di potenziare la possibilità per i detenuti di accedere alla formazione lavorativa. Per imparare un lavoro e trovare una occupazione stabile, dopo il carcere. Perché una buona parte della recidiva si registra perché le persone non trovano un lavoro e quindi senza reddito o casa si trovano quasi obbligate a delinquere". Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, presentando il provvedimento varato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Ringraziamo tutte le persone pubbliche e private che hanno partecipato a questo progetto", ha detto ancora il ministro.

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