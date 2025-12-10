ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Carcere, Mattarella: la cultura è terreno per costruire recupero

Roma, 10 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'inaugurazione di "Benu", l'installazione luminosa e permanente dell'artista Eugenio Tibaldi, nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato anche detenute che hanno preso parte al laboratorio sull'opera.

"La cultura è il terreno migliore, più alto per costruire futuro, per cui recupero e rinascita - ha detto Mattarella - è significativo questo, perché questo è l'anno cinquantesimo dell'ordinamento penitenziario italiano. Che è stato una svolta nella vita degli istituti penitenziari, con il rifiuto e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; con la riaffermazione, ben costruita e ben disposta e raffigurata, obbligatoria, del fine rieducativo della pena; e anche del progetto e della missione degli istituti di costituire, prevedendole, opportunità di socializzazione".

"Tutte queste attività, tutte queste iniziative - ha aggiunto il capo dello Stato - fanno sì che gli istituti di pena non siano isolati dal mondo esterno, ma facciano parte - come è doveroso - del mondo esterno, del mondo della nostra Repubblica".

