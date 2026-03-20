Carburanti, Pichetto: durata taglio accise dipende da stop Hormuz

Milano, 20 mar. (askanews) - Sulla durata del decreto per il blocco delle accise sui carburanti al momento in vigore per 20 giorni "vediamo man mano, perché non sappiamo quale sarà il quadro fra 20 giorni". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 70 anni di Cesi a Milano.

"Se i sei Paesi che hanno firmato l'impegno per liberare lo Stretto di Hormuz, riuscissero a liberarlo - ha detto - questo avrebbe immediatamente un effetto sul prezzo e automaticamente potrebbe far venir meno le condizioni che ci hanno portato a intervenire".