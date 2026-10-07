ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

Carburanti, Meloni: valutiamo se reintrodurre ora le accise mobili

Spalato (Croazia), 7 ott. (askanews) - "Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Abbiamo perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore iva che entra viene messa da parte e utilizzata per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Al mese di settembre abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo". Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa al termine del Med9 di Spalato.

"Ciò su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale ci sono comunque delle misure di contenimento, o tenerle come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare", ha aggiunto Meloni, sottolineando che ciò dipende anche dalla tenuta del price cap introdotto da alcune compagnie petrolifere.

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