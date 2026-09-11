Carburanti, Meloni: cerchiamo di difendere autonomia nazione

Milano, 11 set. (askanews) - "Quello che stiamo cercando di fare è difendere l'autonomia di questa nazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell Festival internazionale del Riso, che si inaugura oggi a Vercelli.

"In un contesto geopolitico così complesso nel quale l'esposizione non è una buona notizia, l'energia che noi possiamo produrre dobbiamo cercare di produrla - ha spiegato -. E quindi il nucleare quanto e l'accelerazione che abbiamo consentito ieri per le regioni di dare concessioni sull'estrazione degli idrocarburi".

"Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno. Stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno maggiormente bisogno. Però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato, per i cittadini che non crei confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno. Sono ottimista che prima della settimana prossima o all'inizio della prossima arriveremo con il provvedimento", ha concluso Meloni.