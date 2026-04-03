Carburanti, Giorgetti: prorogato taglio accise fino al 1 maggio

Roma, 3 apr. (askanews) - "Abbiamo approvato un decreto legge con cui proroghiamo la riduzione delle accise già in essere fino al 1 maggio. Oltre a questo c'è un intervento mirato sulle aziende agricole cui viene esteso il credito d'imposta del 20% che era previsto originariamente solo per aziende della pesca e un intervento anche per le imprese che lavorano sull'export". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri sul nuovo decreto carburanti.

Il decreto inoltre "recepisce anche l'accordo con le associazioni di categoria preso in settimana su transizione 5.0".

"Tampona questa situazione fino al 1 maggio - ha aggiunto il ministro - poi gli eventi internazionali di carattere geopolitico che non dipendono da noi ci suggeriranno eventuali altri tipi di interventi rispetto alla situazione che è complicata sotto ogni aspetto anche quello economico"