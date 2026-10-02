ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Carburanti, G7 rilascia 100 milioni di barili da riserve in 4 mesi

Roma, 2 ott. (askanews) - I leader del G7 si sono riuniti in teleconferenza per discutere del tema carburanti; un vertice convocato dalla presidenza di turno francese, con all'ordine del giorno le misure per allentare i prezzi e garantire le forniture.

È stata decisa una risposta coordinata alla volatilità dei mercati energetici.

Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, i paesi del G7, insieme ai loro partner, "rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia" ha annunciato su X il prepsidente francese Emmanuel Macron.

Nel suo intervento, la premier Giorgia Meloni, ha riferito Palazzo Chigi, ha parlato delle iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese: il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, gli interventi sulle accise e le proposte presentate alla Commissione europea. Ha inoltre sostenuto, ha sottolineato ancora Chigi, "un'azione coordinata sulle scorte, mirata sul gasolio" e rilanciato la proposta di un "dialogo strutturato" tra il G7 e i Paesi del Golfo.

"Di fronte a una volatilità senza precedenti nei mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei nostri cittadini, abbiamo concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture energetiche immediate, proteggere le famiglie e le imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza a lungo termine dei sistemi energetici globali" hanno affermato i leader dei paesi del G7 in una dichiarazione congiunta dopo il vertice.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi