Carburanti, Conte: decretino presa in giro, serve solo per referendum

Roma, 19 mar. (askanews) - "Il governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio. E ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo per altri 20 giorni, perché ha atteso 20 giorni dall'aumento di energia e carburanti e adesso fa un decretino che non si è mai visto. Di solito i decretini durano un po' di più, ma questo vale 20 giorni. Il tempo di poter rassicurare chi va a votare in questo momento per il referendum: è una presa in giro".

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, commentando - al suo arrivo all'Università Statale di Milano - il decreto per il taglio delle accise varato dal Consiglio dei Ministri.