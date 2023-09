Caramelle? Il momento preferito è durante i viaggi

Roma, 06 set. (askanews) - Ci sono alcuni momenti, più di altri, in cui gustare una caramella è fonte irrinunciabile di piacere, coccola e condivisione. Come quando si affronta un lungo viaggio, in aereo, treno o in macchina.

Una ricerca commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche ha evidenziato le principali occasioni che fanno parte della vita quotidiana degli italiani nelle quali la caramella è protagonista. Ne abbiamo parlato con Roberta Russo, Responsabile Comunicazione Unione Italiana Food:

"Le caramelle hanno una caratteristica che le contraddistingue, ossia la versatilità. Sul mercato possiamo trovare tipologie di caramelle diversissime che vanno incontro ai gusti ed alle esigenze di ciascuno di noi. Pensiamo alle caramelle dure, gommose, le ripiene, le pastiglie, o anche le tavolette mou e toffie. Inoltre ci sono altre completamente diverse come mentine e leccalecca. Abbiamo una diversificazione di prodotto che consente ad ognuno di noi. Una recente ricerca dimostra che 9 italiani su 10 consumano le caramelle e quasi il 60% le consuma abitualmente 1 o 2 volte a settimana".

Abbiamo, inoltre, chiesto agli italiani in quale occasione una caramella non può proprio mancare.

"Spesso e volentieri - ha detto Gabriele - quando sono a lavoro, stando davanti al computer tutto il giorno la caramella è un must durante la giornata".

"Durante un lungo viaggio in macchina - ha detto Giulia - in quanto soffro di mal d'auto quindi mi aiuta a stare meglio".

"Quando c'è la pausa al cinema - ha detto Laura - per non annoiarmi e passare il tempo".

"Io di solito in situazioni di stress - ha detto invece Simone - quindi ad esempio se ho da fare un colloquio di lavoro con il capo. Queste sono le situazioni in qui sento di dover mettere qualcosa in bocca".

Tra le abitudini di consumo legate alle caramelle a più di 1 italiano su 2 (54%) piace diversificare il consumo di caramelle a seconda delle necessità e del momento.