Carabinieri uccisi nel Veronese, il discorso del Comandante Luongo

Roma, 14 ott. (askanews) -

Un discorso al personale del Comando Generale per ricordare il sacrificio dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione provocata dagli abitanti di un casolare a Castel D'Azzano, vicino a Verona, durante una perquisizione: lo ha tenuto il Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, dopo aver appreso la triste notizia.

"Adesso ci stringiamo, insieme a tutta la famiglia dell'Arma, intorno ai familiari di questi nostri colleghi: è nostro dovere sostenerli e continuare a fare in modo che il loro sacrificio non sia vano", ha detto, "a loro dobbiamo tanto, a loro dobbiamo il modo con cui assolviamo alla nostra missione".