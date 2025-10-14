ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2025

Carabinieri uccisi nel Veronese, il discorso del Comandante Luongo

Roma, 14 ott. (askanews) -

Un discorso al personale del Comando Generale per ricordare il sacrificio dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione provocata dagli abitanti di un casolare a Castel D'Azzano, vicino a Verona, durante una perquisizione: lo ha tenuto il Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, dopo aver appreso la triste notizia.

"Adesso ci stringiamo, insieme a tutta la famiglia dell'Arma, intorno ai familiari di questi nostri colleghi: è nostro dovere sostenerli e continuare a fare in modo che il loro sacrificio non sia vano", ha detto, "a loro dobbiamo tanto, a loro dobbiamo il modo con cui assolviamo alla nostra missione".

CRONACA
30
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi