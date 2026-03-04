Cappellacci (FI): prevenzione nefrologica diventi priorità Ssn

Roma, 4 mar. (askanews) -"Stiamo discutendo una proposta di legge che introduce un programma pluriennale di screening per le malattie croniche, dalla patologia renale al diabete, dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari fino all'obesità. Nonostante la legislatura sia nella fase conclusiva, ci sono ancora i tempi per approvare un testo che può ottenere un'ampia condivisione parlamentare" . Lo ha detto Ugo Cappellacci (FI), presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, in un videomessaggio trasmesso durante The Watcher Talk Salute, format di Urania News. "La prevenzione non può iniziare quando la patologia è già in fase avanzata. Per molte di queste malattie si può arrivare alla dialisi o al trapianto, con un impatto rilevante sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del sistema sanitario. Una diagnosi precoce consente di rallentare la progressione della malattia e ridurre le ospedalizzazioni . Cappellacci ha poi indicato tre direttrici di intervento: Rendere la prevenzione nefrologica una priorità nazionale del Servizio sanitario; rafforzare il coordinamento tra ministero, Parlamento e Regioni; operare in modo sistematico, basandosi su dati, monitoraggio e valutazione degli esiti. Il governo sta dimostrando attenzione al tema della prevenzione e il Parlamento ha già approvato iniziative significative, come lo screening pediatrico per diabete e celiachia, che ha ricevuto anche riconoscimenti a livello internazionale" , ha concluso.