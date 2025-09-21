Capotondi ne "La ricetta della felicità": la mia è meravigliarsi

Roma, 21 set. (askanews) - La capacità di reagire, reinventarsi, affrontare verità difficili e trasformarle in risorse. Arriva un messaggio di positività e un invito a non arrendersi mai dalla serie "La ricetta della felicità", in onda in quattro serate in prima visione su Rai 1 dal 25 settembre per la regia di Giacomo Campiotti.

È la storia di Marta, interpretata da Cristiana Capotondi, la cui vita apparentemente perfetta a Milano viene stravolta dalla sparizione del marito, accusato di riciclaggio e ricercato. La lascia nei guai, con i conti bloccati, la suocera con problemi di memoria da accudire, una figlia adolescente di cui occuparsi e tanti dubbi. Ma anziché piangersi addosso inizia a indagare, fino ad arrivare seguendo alcuni indizi a Marina di Romagna, località quasi fuori dal tempo, dove soprattutto grazie all'incontro con Susanna, interpretata da Lucia Mascino, che gestisce una stazione di servizio con pensione e piadineria annesse, e con cui all'inizio c'è qualche attrito, capirà come rimettere insieme i pezzi della sua vita, ritrovando anche la felicità. Cristiana Capotondi:

"È una donna alla quale sulla carta non riusciresti ad attribuire la forza della ripartenza e invece è proprio nelle sue caratteristiche forse più fragili che lei ritrova la forza".

"Fino a oggi abbiamo cercato di raccontare le donne che ripartono parlando di donne che hanno delle caratteristiche 'maschili' - ha aggiunto l'attrice - tanto che usiamo parole molto più maschili tipo 'guerriera', ma qui non è neanche un'eroina, qui è proprio una donna normale con le sue fragilità, con le sue caratteristiche, che a un certo punto però per perseguire questa ricerca della verità si lascia andare a qualcosa di tipicamente femminile che è la follia, l'intuito".

Nel cast ci sono tra gli altri Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato. Una storia al femminile, di solidarietà, amicizia, rapporti, per riflettere su quale sia la ricetta della felicità per ognuno. Lucia Mascino:

"Bisognerebbe permettersi il pensiero di cercarla questa felicità, soprattutto perché poi uno è sempre un po' schiacciato, soprattutto adesso, da una situazione così difficile, così violenta, così triste, che dire 'cerco la felicità' ti sembra quasi da matti, quasi che non te lo puoi permettere, che è proprio un pensiero sbagliato però, è l'energia positiva che fa veramente incontrare le persone".

"La felicità ha a che fare anche con la meraviglia che hai rispetto alle cose che ti accadono - ha aggiunto Capotondi - con il cuore sempre leggero, sempre nuovo, sempre rinnovato, e questa è una storia di rinnovamento, quindi forse uno degli ingredienti che possiamo mettere nella nostra ricetta della felicità è il rinnovamento".