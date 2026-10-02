Capossela e Capovilla: "Sintonizzati, tra Dylan Thomas e fratellanza"

Roma, 2 ott. (askanews) - Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla seduti a un bar a sorseggiare un caffé in un hotel della Capitale raccontano ad askanews la ballad opera "E Morte non avrà dominio", in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, in anteprima al Romaeuropa Festival 2026, una produzione IMARTS, Fondazione Teatro Due Parma e La Cupa. La sintonia tra i due artisti è palbabile, tra i due è nata un'amicizia "tra maschi", tiene a sottolineare il musicista e attore protagonista del pluripremiato "Le città di pianura", attualmente impegnato a girare una serie tv per Paramount+ (Il metodo Paraldi).

"La nostra amicizia nasce con i migliori auspici: Dylan Thomas, i gatti, la buona musica, l'affezione per gli altri, la fratellanza. Questo momento storico è talmente cupo, facciamo musica e facciamo ciò che facciamo perché vogliamo liberarci anche dalle nostre inquietudini, vogliamo in qualche misura riuscire a superarle, dobbiamo pur vivere anche noi, la musica come resistenza", ha dichiarato Capovilla.

"Musica come angolo di umanità, di ritrovo. Perché si prega e si canta? Da sempre l'uomo ha questo bisogno di trovare anche dentro di sé l'intimità per rafforzarsi. La poesia, la musica sono un metodo per ricentrarsi, per frequentare delle zone di noi che ci tengono più saldi, che ci ricordano che altri hanno sofferto prima, che ci danno questa insubordinazione alla morte, anche solo biologica, che ci fanno forza, si canta sempre per farsi forza", ha affermato Capossela, che ha spiegato come questa ballad opera faccia parte di uno di tre capitoli iniziati con il radiodramma "Sotto il Bosco di Latte", da lui realizzato per Rai Radio3 da un'idea di Renato Striglia, andato in onda il 14 maggio e attualmente disponibile su Rayplay, liberamente ispirato al celebre poema per voci "Under Milk Wood" (1953) dello scrittore gallese Dylan Thomas.

"In più cercheremo delle sintonie, cercheremo di sintonizzarci, a mezzo delle onde del nostro umore e del nostro sentire, la sintonia, cercare la frequenza, l'intrattenimento che viene dalle tenebre e procede verso la luce", ha aggiunto Capossela.

Sul palco una stanza vuota con una vasca, quell'oggetto dentro il quale ci si lascia andare a profonde riflessioni.

"Una vasca come un'arca, una barca rattoppata nel diluvio del presente, con cui salvare noi stessi e coloro che amiamo. Dobbiamo salvarci da questo inferno", ha sottolineato Capovilla.

"Cosa si salva nell'arca? Si salvano le specie vive, le specie viventi, si salva non soltanto la nostra vita ma anche quella che ci permette di essere vivi. Se non fossero stati salvati gli animali e tutto quanto. Noé, il primo ubriaco della storia, ha dovuto provvedere a salvare le specie perché ha compreso che non ci si salva da soli. Ecco questa è la nostra arca", ha concluso Capossela.

Durante "E morte non avrà dominio", la ballad opera in cui Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla condividono la scena in una rappresentazione in cui musica, parola e teatro si intrecciano, il pubblico avrà l'occasione di ascoltare in anteprima dal vivo le canzoni del nuovo album di Capossela "Milk Wood Bar", in uscita il 22 gennaio 2027 per BMG. Lo spettacolo proseguirà poi in tournée nei teatri italiani fino al 21 dicembre.

Servizio di Stefania Cuccato -

Montaggio Alessandra Franco -

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