Capolarato, Fumarola: rafforzare ispezioni e aumentare prevenzione

Milano, 8 giu. (askanews) - "La legge 199 è stata una normativa che abbiamo fortemente voluto. Ha funzionato sul fronte della repressione, ma meno su quello della prevenzione. Occorre rafforzare le ispezioni e renderle continuative, ma anche intervenire sulla cultura delle imprese che si rivolgono ai caporali". Ad affermarlo è la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine di un'iniziativa a Milano.

La segretaria generale ha evidenziato come il fenomeno non riguardi più soltanto l'agricoltura, ma coinvolga anche l'edilizia e altri settori produttivi: "Esistono molte imprese sane che subiscono una concorrenza sleale da parte di chi si affida a questi intermediari illegali nella gestione del lavoro".

E "tra le proposte avanzate dalla Cisl vi è anche un maggiore coinvolgimento degli enti bilaterali nella gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non possiamo accendere i riflettori solo quando avvengono tragedie. Bisogna mantenere un'attenzione costante, rafforzare prevenzione, repressione e controlli.", conclude.