Capodanno cinese a Pechino, tra danze del leone e robot

Pechino, 18 feb. (askanews) - Il parco Ditan si riempie di visitatori per la fiera del Capodanno cinese dedicata all'anno del Cavallo. Sul palco si alternano danzatori in costume, tamburi e coreografie tradizionali, mentre tra il pubblico spuntano smartphone e lanterne rosse.

La danza del leone apre gli spettacoli: i performer entrano in scena tra applausi e rulli di tamburo, si muovono tra la folla e poi salgono sul palco. I costumi colorati ondeggiano sopra le teste degli spettatori, che filmano ogni passaggio.

Accanto agli artisti in carne e ossa, entrano in scena anche i robot. Un cane robot, travestito da leone, esegue movimenti sincronizzati. Altri robot danzano davanti al pubblico, piegandosi e ruotando sulle note della musica tradizionale.

La fiera unisce spettacolo e simboli augurali: donne e famiglie posano accanto a lingotti d'oro cinesi finti, gli "yuanbao", e a statue di cavalli, emblema del nuovo anno lunare.

Tra lanterne a forma di pesce e bambini sulle spalle dei genitori, la celebrazione mescola rituali antichi e tecnologia contemporanea, in un parco trasformato per qualche giorno in teatro all'aperto.