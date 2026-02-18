ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Capodanno cinese a Pechino, tra danze del leone e robot

Pechino, 18 feb. (askanews) - Il parco Ditan si riempie di visitatori per la fiera del Capodanno cinese dedicata all'anno del Cavallo. Sul palco si alternano danzatori in costume, tamburi e coreografie tradizionali, mentre tra il pubblico spuntano smartphone e lanterne rosse.

La danza del leone apre gli spettacoli: i performer entrano in scena tra applausi e rulli di tamburo, si muovono tra la folla e poi salgono sul palco. I costumi colorati ondeggiano sopra le teste degli spettatori, che filmano ogni passaggio.

Accanto agli artisti in carne e ossa, entrano in scena anche i robot. Un cane robot, travestito da leone, esegue movimenti sincronizzati. Altri robot danzano davanti al pubblico, piegandosi e ruotando sulle note della musica tradizionale.

La fiera unisce spettacolo e simboli augurali: donne e famiglie posano accanto a lingotti d'oro cinesi finti, gli "yuanbao", e a statue di cavalli, emblema del nuovo anno lunare.

Tra lanterne a forma di pesce e bambini sulle spalle dei genitori, la celebrazione mescola rituali antichi e tecnologia contemporanea, in un parco trasformato per qualche giorno in teatro all'aperto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi