Capo Stato Maggiore russo Gerasimov riappare con mappa 'cancellata'

Milano, 25 ott. (askanews) - Il Ministero della Difesa russo ha diffuso queste immagini che mostrano presumibilmente il Capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov mentre ispeziona un centro di comando delle truppe impegnate in operazioni militari in Ucraina.

In una dichiarazione rilasciata insieme con le odierne immagini, il Ministero sostiene che Gerasimov ha ispezionato "l'esecuzione delle missioni di combattimento" da parte delle truppe impegnate nella zona della roccaforte ucraina orientale di Pokrovsk.

Le mappe sono accuratamente oscurate, dopo che in passato, a settembre, una mappa misteriosa in un briefing di Gerasimov che mostrava una "zona di sicurezza" pianificata che si estenderebbe attraverso le regioni di Sumy, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolaev e Odessa aveva fatto dire ad alcuni esperti che la Russia potrebbe allargare la guerra in Ucraina al Mar Nero e al confine Nato con la Romania e la Moldavia.

Questa settimana lo stesso Gerasimov aveva riferito minacciosamente che i complessi "Yars", il sottomarino "Bryansk", gli aerei dell'aviazione a lungo raggio Tu-95MS erano stati impiegati nell'addestramento delle forze nucleari strategiche. Le esercitazioni erano state annunciate dal Cremlino, sotto la guida di Vladimir Putin.