ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Capo Polizia incontra agenti feriti a manifestazione del 22 settembre

Milano, 24 set. (askanews) - Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato a Milano, nella sede del Reparto Mobile, il personale rimasto ferito durante la manifestazione pro Gaza del 22 settembre a causa degli scontri che ci sono stati soprattutto alla Stazione Centrale. Il Prefetto Pisani ha espresso la sua solidarietà ed il sostegno dell'Amministrazione, ringraziando per l'impegno ininterrotto nei difficili e delicati servizi di ordine pubblico. Il Capo della Polizia ha portato ai feriti la vicinanza del Capo dello Stato, manifestata al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e quella dello stesso titolare del Viminale costantemente vicino ai bisogni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

